Reim: ma ei kahelnud Käidis kordagi

«Loomulikult ma ei teadnud, kui hästi ta hakkama saab. Teadsin, et ta saab hakkama. Ta on hea jõud koondisele keskväljal,» tunnistas Reim mängujärgsel pressikonverentsil.

Kui Käit on võimeline tegutsema ka ründajana, siis seekord võttis ta keskväljal koha sisse Karol Metsa kõrval.

«Tema pluss on see, et tal on hea nina rünnakule lülitumisel. Ta annab kindlasti loovust ja jõudu ründefaasis juurde. Ta on saanud Inglismaal (Käit mängib Fulhami U23 rivistuses) korraliku karastuse. Lisaks jaksab ta sarnaselt Karol Metsale keskväljal kõvasti tööd teha.»

Reim tunnistas, et ta kaalub kindlasti Käidi kasutamist ka järgnevates mängudes just samal positsioonil. «Eks sõltub vastasest, kuid miks mitte,» tunnistas ta. «Tal on ka häid kaitsvaid omadusi. Ta saab ka kaitsefaasis hakkama. Ta on kindlasti üks valikutest ka tugevamate vastaste vastu. Ta on universaalne mängija, kes võib ka eespool mängida.»

Kui Eesti ei suutnud avapoolajal vastaste kaitset lahti muukida, siis Reimi sõnul poolajal mingit paanikat ei olnud. «Hullu ei olnud midagi. Esimese poolaja algus oli päris hea. Vahepeal meie rünnakud natuke vaibusid. Me ei suutnud ära kasutada ääretsoone, mida meile pakuti,» tunnistas Reim. «Andsime poolajal paar nõuannet äärepoolkaitsjatele Lutsule ja Zenjovile. Tuli tempot üleval hoida ja teadsime, et meie ründajad on kiiruses vastaste kaitseliinist üle. Pidime tsoone ründama. Olime selles tublid, eriti teisel poolajal.»

Juba esmaspäeval kohtub Eesti koduväljakul Kreekaga ning nii tuli juba kohtumise käigus mõtlema hakata järgmisele matšile. Sellele mõeldes võeti teisel poolajal puhkama nii Konstantin Vassiljev, Sergei Zenjov kui ka Käit. «Teisel poolajal sai tehtud vahetusi, mille eesmärgiks oli mehi säästa. Üht-teist võib sealt välja lugeda. Järgmise mänguni on 3 päeva. Järgmist koosseisu valides sõltub kõik taastumisest,» sõnas Reim.

Kruglov oli Reimi selge eelistus

Algkoosseisu osas oli ehk kergeks üllatuseks Dmitri Kruglovi kasutamine vasakkaitses ja nii jäi pingile Poola liigas Kielce Korona põhitegijate sekka kuuluv Ken Kallaste. Reimi sõnul ei olnud tal kordagi kahtlust, et just Kruglov on sellel kohal parim mees Eesti koondises.

«Minu jaoks oli see algusest peale selge. Kruglov on teinud väga korralikke esitusi Eesti liigas. Valik sõltus ka tänasest vastasest,» rääkis Reim. «Tal on Eestis kõige parem vasak jalg. Ta suudab anda nii kiireid ja madalaid palle karistusalasse. Temalt tuleb palju ohtlikke olukordi. Tema sooritused olidki heast klassist. Väravaid nendest olukordadest küll ei tulnud, kuid ohtu oli palju.»

Mitmeid olukordi luhanud tipuründaja Henri Anieri kohta tõdes koondise peatreener, et usaldab meest ka edaspidi. «Ühel hetkel hakkavad need pallid ka sisse minema,» tõdes Reim, kes avaldas lootust, et järgmises kodumängus leiab tribüünidele tee veelgi suurem rahvahulk.