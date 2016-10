Postimehe hinded Eesti jalgpallikoondislastele

Gibraltari jalgpallikoondise peatreener Jeff Wood tunnistas mängujärgsel pressikonverentsil, et nende kirstunaelaks on kippunud saama lühikesed perioodid, kus lubatakse endale järjest mitu väravat lüüa. Ka täna pani Eesti enda paremuse maksma teise poolaja alguses, kui viie minuti jooksul löödi kaks väravat.

Reim: ma ei kahelnud Käidis kordagi

Eesti jalgpallikoondise peatreener Martin Reim tunnistas juba koondise nimekirja avaldamisel, et 18-aastane Mattias Käit on U21 koondisest kõige rohkem valmis jalgpallur. Reede õhtul tõestas Käit Lilleküla staadionil, et Reimi sõnadel on tõepõhi all. Käit lõi kaks väravat ja aitas Eesti Reimi debüütmängus 4:0 võidule.