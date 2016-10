Otse: Kalev/Cramo kaotas Ühisliiga avamängus poolaja ühe punktiga

Enne mängu:

Permi näol on tegemist Ühisliiga uustulnukaga ja seega on Kalevi jaoks tegemist hea võimalusega kohe sarjas punktiarve avada. Samas on valitseva Eesti meistri senine mäng olnud veel väga krobeline, sest näiteks koduliiga avakohtumises lonkas koostöö tugevalt ja nii jäädi üllatavalt kindlalt 66:82 alla AVIS Raplale.

«Kahju, et selline mäng tuleb juba nii vara,» nentis Kalevi peatreener Alar Varrak. «Mängus tekib veel palju olukordi, kus me pole platsil ühel lainel. Selleni jõudmine pole lihtne.»

Mullu Venemaa tugevuselt teises liigas pallinud Permi meeskond koosneb peamiselt kodumaistest palluritest, keda ainsa leegionärina toetab serblane Anilo Andjusic. 25-aastane mees on viimastel aastatel mänginud muuhulgas ka Hispaania, Itaalia ja Poola klubides ning peaks olema üks Permi peamisi liidreid.

«Võrreldes meiega on Perm vastupidises olukorras. Nende koosseis pole meiega võrreldes ilmselt parem, kuid nad on hästi kokku mänginud. Võrreldes möödunud hooajaga on vahetunud vaid mõni mängija,» rääkis Varrak, kelle käsutuses on videod Permi meeskonna mängudega hooajaeelsel kontrollturniiril.

Ühisliigas osaleb tänavu 13 meeskonda. Seega ootab Kalevit tugevas sarjas 24 kohtumist. Nagu ikka, pääseb kohamängudele põhiturniiri kaheksa paremat meeskonda.