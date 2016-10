Renault vormel-1 võistkonda tabas valus tagasilöök

Allison lahkus Ferrarist suvel ja Renault kutsus teda enda juurde. Britt on varemgi Suurbritannias Enstone’is asuvas Renault’ tiimis töötanud, viimati mõne aasta eest, kui võistkond kandis Lotuse nime ja seal sõitis Kimi Räikkönen. Väljaande Autosport kinnitusel kestsid seekordsed läbirääkimised mitu kuud, kuid kaalukeeleks sai asjaolu, et Renault’ võistkonna juhtimises on suuri puudujääke. Just seda peetakse ka nende tänavuse ebaedu peamiseks põhjuseks, sest tiimil puudub kindel juhtfiguur.

Vormeliringkondades kõrgelt hinnatud Allisoni soov töökohta vahetada on Autospordi sõnul seotud isikliku tragöödiaga, sest kevadel suri tema naine. Seetõttu soovib Allison asuda tööle kodumaal Suurbritannias, et veeta rohkem aega oma lastega.