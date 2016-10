Peakohtunik on István Vad, kes muuhulgas teenindas neljanda kohtunikuna 2011. aasta UEFA Meistrite liiga finaali. Teda assisteerivad István Norbert Albert ja Peter Berettyán, neljas kohtunik on Sándor Andó-Szabó. Kohtunike vaatleja on Niklas A Lídarenda Fääri saartelt ja delegaat Volodymyr Geninson Ukrainast.

Eesti – Kreeka MM-valikmäng toimub esmaspäeval, 10. oktoobril A. Le Coq Arenal. Staadion avatakse publikule kell 19.45, avavile kõlab kell 21.45.