Kert Toobal videointervjuus: õige kodutunne tuleb homme, kui rahvas on saalis

Vollemeestel on kohustus alati võita

Neljandat korda Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile pääsemisest ühe võidu kaugusel olev Eesti võrkpalli rahvusmeeskond on meie suurtest pallimängukoondistest viimastel aastatel kahtlemata edukaim. Edu teatavasti ka kohustab. Kohustab eesmärke seadma, neid saavutama ja ebaõnnestumise korral ka aru andma. Ja kui ka poolel teel peaks midagi viltu vedama, on targutajaid ja parastajaid hulgi. Nii juhtus ka kahe EM-valiksarja teise ringi turniiri ajal, kui Eesti mängis kehvalt ja sai mitu ootamatut kaotust. Hetkega tekkis arvamusi, et peatreener Gheorghe Creţu meetodid on valed ja vaja kohe välja selgitada, mis selle jama põhjuseks on. Kui aga teiste alade koondistel on pidevalt probleeme ja vähe tulemusi, siis on ka hukkamõist väiksem ja kõik on justkui kokkuleppel olukorraga rahul.