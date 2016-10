Plangi loodab järgmisel aastal sammu edasi teha

«Olen ülimalt rahul. Tulime siia sõitu nautima ja eesmärk oli selle aasta Eesti parimatel sammus püsida. Kukkus paremini välja ja võitsime,» ütles Plangi Postimehele. «Eks konkurentide ebaõnn mängis ka oma rolli, kuid ise tulime viperusteta lõpuni. Rehvid püsisid terved ja mõistus kaine.»

Plangi jaoks oli tegemist esimese Saaremaa ralli võiduga absoluutarvestuses. «Salamisi oli eesmärk see võit ära võtta. Varem olin olnud teine ja kolmas, lisaks olen saanud ühe klassivõidu. Nüüd on absoluudi võit käes ja see on kirss tordil.»

Seekord sõitis Plangi Škoda Fabia R5 autoga ja järgmisel hooajal loodab ta samas vaimus jätkata. «Eks plaan on sõita WRC2 või ERC sarjades. Nagu me teame, siis eestlaste puhul see tavaliselt ainult plaaniks jääbki. Usun, et tänane võit tuleb meie projektile ainult kasuks. Siiralt looda, et saan sammu edasi teha.» Kumba sarja mees ise eelistaks? «Lühike vastus: WRC2.»