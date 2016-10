Karoliine Loit võitis taas kadettide Euroopa karikaetapi

Tänasel etapil osales 80 vehklejat. Kahe alagrupi peale kokku sai Loit üheksa võitu kümnest, mis andis talle play-off'i tabelisse kaheksanda asetuse. 64 parema hulgas alistas ta šveitslanna Anne Clemence Piveteau 15:10, teel kaheksandikfinaali sama tulemusega rumeenlanna Ana Maria Melintescu ja 16 parema hulgas itaallanna Gaia Rebecca Bombieri 15:9.

Veerandfinaalis pidas Loit maha väga tulise lahingu rumeenlanna Talida Teodora Enachega. 12:11 tulemusega väljus matšist võitjana Loit. Sama põnev oli ka Loidi ja belglanna Axelle Wasiaki vaheline poolfinaalkohtumine, seal olid Loidi võidunumbrid 15:14.

Karoliine Loit jätkab peale tänast etappi kindla liidrina naiskadettide epee Euroopa edetabelis. Loit on kogunud 298 punkti, talle järgneb sakslanna Lea Mayer 264 punktiga, kolmas on rumeenlanna Zsuzsa Schlier 212 punktiga.

Eesti vehklejatest on kõrgetel kohtadel veel Sandra Skoblov (Tallinna Mõõk), kes on 127 punktiga kaheksandal kohal ja Carmen-Lii Targamaa (En Garde), kes on 84 punktiga 14. kohal. Kokku on naiskadettide epee Euroopa edetabelis 468 vehklejat.