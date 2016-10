Videointervjuu: Koskinen lõpetas karjääri, Aus lubab peeglisse vaadata

«Natukene olen pettunud, kuna ise korraldasin selle jama. Lõhkusin seitsmendal kiiruskatsel rehvi ja lasin Niinemäe mööda. Ise olen süüdi, peab endale otsa vaatama. Kiirus oli hea, kuid üks apsakas mängis koha kätte,» rääkis Aus Postimehele.

Kas karjääri lõpetanud Koskinenil natukene kripeldama ei hakka, kui Aus järgmisel aastal mõne teise mehega sõidab? «Ma loodan, et ta ei sõida kellegi teisega,» muigas Koskinen. «Eks ikka kripeldab. Arvan, et nädal enne rallit on ikka liblikad kõhus, sest tahaks ise ka minna. Aga üks etapp elus on läbi. Kõik.»

Aus ei olnud nii kindel, et Koskinen päriselt spordist kaob: «Ma ei tea, mida tähendab karjääri lõpetamine. Olen ennegi näinud neid mehi, kes karjääri lõpetavad ja siis jälle mõne ralli kaasa teevad. Eks tal kunagi isu tagasi tuleb.»