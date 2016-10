Niinemäe: lõpuga olen eriti rahul, eesmärk sai täidetud

Saaremaa rallil Škoda Fabia R5 auto roolis teise koha välja sõitnud Miko-Ove Niinemäe usub, et tänane tulemus annab talle tulevikuks paremaid võimalusi. Mees jäi oma ralliga väga rahule ja kasutas ära Rainer Ausi eksimuse, et teisele kohale tõusta. Lõpuks oli tema edu Ausi ees 7,4 sekundit.