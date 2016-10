Šarapova võitlus tuuleveskitega: tunnistan ennast süüdi, aga...

Kaotada peab oskama. Nii õpetatakse sporti tegevatele poistele ja tüdrukutele juba maast-madalast. Et võita peab samuti oskama, räägitakse juba harvemini, kuid vahel siiski. Mida aga teha, kui oled võitja vaid enda arvates? Tennisetäht Maria Šarapova on käitunud dopingukaristuse vähendamise järel kui märter, kellele on ülekohtuselt liiga tehtud.