Tartu Bigbank avab võrkpalli karikasarja kohtumised

Tallinna 32. keskkooli võimlas võõrustab Neemeco SK kell 14:00 startivas mängus Bigbank Tartut. Veerandfinaalpaaris on selgeks favoriidiks meistriliigas mängiv Tartu meeskond. Neemeco on viimastel aastatel kuulunud pidevalt tippu Credit24 Rahvaliigas, kevadel lõppenud 14. hooajal nopiti ka sarja üldvõit. Tänavusest hooajast on klubi liitunud meeste esiliigaga, kirjutas Volley.ee.

Samad võistkonnad olid vastamisi ka möödunud hooaja karikasarja esimeses ringis ja siis suutis Neemeco tartlastelt näpsata ühe geimivõidu.

Karikavõistluste poolfinalist selgub kahe mängu kokkuvõttes. Edasipääsul saab esmalt määravaks võitude ja seejärel punktide arv (3:0 ja 3:1 annavad võitjale kolm punkti, 3:2 kaks punkti võitjale ja ühe kaotajale). Kui mõlemad näitajad on võrdsed, saab kõik selgeks 25 punktini mängitava kuldse geimiga. Korduskohtumine toimub Tartus neljapäeval, 13. oktoobril kell 20:00.