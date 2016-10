Saksamaal klubi vahetanud Jaanimaa sai käe valgeks

Jaanimaa läks uuest klubist mänguaega jahtima

KÄSIPALL. Eelmisel nädalal vahetas Saksamaa käsipalli kõrgliigas klubi Dener Jaanimaa, kes kuulub nüüd Melsungeni meeskonda. Kuigi meie koondislase uuel tööandjal on tema endisest kodutiimist veidi madalamad eesmärgid, ei heiduta see Jaanimaad, sest tema sihiks on saada rohkem mänguaega.