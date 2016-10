Soome telekanal: jalgpallikoondise tähtmängija jäi dopinguga vahele

Soome jalgpallikoondis sai neljapäeval enne MM-valikmängu Islandiga ootamatult teada, et nende tähtmängija Roman Eremenko ei tohi platsile joosta. Selgus, et Euroopa Jalgpalli Liit (UEFA) on määranud poolkaitsjale 30-päevase mängukeelu, kuid selle põhjust hoiti saladuskatte all. Soome telekanali MTV3 andmetel määrati jalgpallurile võistluskeeld positiivse dopinguproovi tõttu.