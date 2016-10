Karm paljastus: enamik Soome tippsportlasi elab allpool vaesuspiiri

YLE küsitluses osales 90 tippsportlast, kellest 64 protsenti elavad allpool vaesuspiiri. Soome mõistes tähendab see seda, et sportlaste kuu sissetulek jääb alla 1200 euro. Peaaegu kõik uuringus osalenud sportlased tunnistasid, et tunnevad majandusliku olukorra pärast pidevalt stressi.

15 protsenti uuringus osalenud sportlastest teenivad kuus 1200 – 2000 eurot, 19 protsendi vastajate sissetulek jääb 2000 – 3000 euro vahele ning vähem kui kolm protsenti vastajatest saab palka rohkem kui 4000 eurot kuus. Võrdluseks, Soome keskmine palk oli tänavuse aasta esimeses kvartalis 3365 eurot.

Madala sissetuleku tõttu jääb rohkem kui kolmandik YLE küsitletud sportlastest maksude maksmisega igakuiselt hiljaks. Pea kaks kolmandikku küsitletutest on esindanud Soomet olümpial ning kolmandik teistel tiitlivõistlustel.