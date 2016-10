Albert Hawaii Ironmani järel: jätsin endast kõik rajale

Viiendat korda legendaarsel Hawaii Ironmanil osalenud Albertil algas laupäevane võistlus hästi: triatlonieliidi ühe parema ujujana suundus eestlane 3,8 km pikkuselt ujumisringilt vahetusalasse esimesena koos tiitlikaitsja Jan Frodeno ja inglase Harri Wiltshire’iga. Ujumise aeg oli Albertil 48 minutit ja neli sekundit, Kotšegarov väljus ujumisdistantsilt ajaga 54.13.

Rattadistantsi alustasid mõlemad eestlased hästi ning liidergrupi esimeses pooles sõitnud Albert püsis ilusti grupis, kuid kuna tempot ei aetud liiga kõrgeks, jõudsid tagantpoolt järele austerlane Michael Weiss ja sakslane Sebastian Kienle, kes asusid poole maa järel ise võistlust dikteerima. Rattasõidu teisel poolel langes Albert küll kõige kõrgemast konkurentsist, kuid läks jooksudistantsile vastu 11. mehena. Tema jooksuajaks jäi neli tundi, 33 minutit ja 33 sekundit, Kotšegarovile läks jooksudistantsilt kirja neli tundi, 33 minutit ning 22 sekundit.

Marko Albert finišeeris 14. mehena 8:28.20ga, mis on parim aeg, mille Eesti triatleet kunagi Hawaiil on saavutanud.

Jooksudistantsi alguses sai selgeks, et ka tänavu napsavad kõige kõrgemad kohad sakslased. Eelmise aasta võitja Frodeno ja üle-eelmise aasta tšempion Sebastian Kienle suutsid juba varakult teistega vahe sisse joosta ja nii jõudsid mehed ka finišisse. Frodeno lõpetas võitjana ajaga 8:06.30, Kienle sai teise koha tulemusega 8:10.02. Kolmas koht kuulus samuti sakslastele ning selle sai 8:11.14ga lõpetanud Patrick Lange. Albert finišeeris 14. mehena 8:28.20ga, mis on parim aeg, mille Eesti triatleet kunagi Hawaiil on saavutanud.

«Jätsin endast kõik rajale,» muljetas rekordilise aja jooksnud Albert hiljem oma Facebooki lehel. «See 12 nädala pikkune «ülim ühe päeva pikkune karistus kuuma päikese all» on nüüdseks möödas. Edasi järgneb pidutsemine, pakkimine ja reisimine,» lisas Albert.

Kotšegarov sai oma lõpuajaks kirja 8:38.00, mis andis 22. koha.

Naiste arvestuses läks võit teist aastat järjest Daniel Ryfile, kes triumfeeris uue rajarekordiga 8:46:46. Teise koha sai austerlanna Mirinda Carfae ja kolmas oli ameeriklanna Hether Jackson.