Kreeka peatreener: teame, et Eesti mängis paar päeva tagasi hästi

«Meie eesmärk on teenida sellest kohtumisest 3 punkti. Meie viimane EM-valiksari läks väga halvasti (Kreeka kogus 6 punkti ja jäi alagrupis viimaseks, kahel korral kaotati Fääri saartele). Tahame kokkuvõttes sel korral mängida kindlasti paremini,» tunnistas Skibbe.

Homsele matšile ette vaadates tunnistas Skibbe, et eestlaste hiljutine treenerivahetus muudab nende homseks mänguks valmistumise natuke keerulisemaks. «Iga uus peatreener tuleb uute ideedega ja sellisel juhul võib stiil muutuda. Alati on väljakul siiski 11 meest. Teame, et Eesti mängis paar päeva tagasi hästi,» viitas sakslane Eesti 4:0 võidule Gibraltari üle.

Skibbe tunnistas, et ta on saanud koondise käimasolevaks valiksarjaks korralikult ette valmistada ja eelnevates maavõistlusmängudes on kõik vajalik saadud läbi proovida.

«Mul oli koondisega piisavalt maavõistlusmänge. Oleme saanud ka mängijatega palju rääkida. Minu jaoks on oluline, et kõik mehed mängiksid südamega oma riigi eest,» sõnas ta ning tõdes, et homme on vaja näidata paremat mängu võrreldes reedega, kui alistati koduväljakul 2:0 Küpros.