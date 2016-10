Kreeklasest Dortmundi Borussia äss: meie koondis on totaalselt muutunud

«Kreeka on ajalooliselt tuntud maailmaklassilise kaitse poolest. Praegune koondis ei ole enam sama meeskond, kes oli 3-4-5 aastat tagasi. Varem oli meil palju häid vastaste mängu lõhkujaid. Nüüd on meil rohkem tehnilisi mängijaid. Oleme palliga head. Peame muutuma nüüd ka kaitses paremaks,» tunnistas Dortmundi Borussia kaitsja.

Kreeka on alustanud valiksarja kahe võiduga. Avavoorus alistati 4:1 Gibraltar ja reedel mängiti koduplatsil 2:0 üle Küpros.

«Ootame homme rasket mängu. Vajame punkte, et võidelda pääsu eest 2018. aasta MMile,» rääkis Papastathopoulos. «Teame, et meilt oodatakse alati head mängu, kuid meie jaoks on olulisem hea tulemus. Lõpuks loevad ainult 3 punkti. Kui teenime 3 punkti, siis ei küsi keegi mängustiili kohta. Loeb ainult võit.»