Ardo Kreek: mul ei tekkinud kahtluski, et me ei peaks Lätit võitma

Eesti, kes eelmisel nädalal sai Lätist raske 3:2 võidu, alistas täna play-offi korduskohtumises Läti 3:0 (20, 19, 16) ja kindlustas 5861 pealtvaataja ees pileti järgmise aasta EMile. «Kui aus olla, siis kui saime teada, et play-offi vastaseks tuleb Läti, siis ma ei kahelnud kordagi, et me ei saa edasi. Esimene mäng oleks pidanud tegelikult olema sama pilt nagu täna oli, see peakski olema normaalne mäng, mida kogu aeg näitame,» rääkis Kreek.

Lisaks meeskonnale jagus Kreegil kiidusõnu ka publikule: «Super, väga super. Ma ei tea, kas ma olen kunagi üldse suurema publiku ees mänginud, ega vist ei ole. Suured tänud kõigile, kes kohale tulid.»

Kokkuvõttes nentis Kreek, et kuigi Eesti tegi oma elu ise raskeks, kui ei suudetud kohta EMil kindlustada juba valikturniiridel, siis lõpuks lõppes kõik siiski hästi. «Kahju, et need alagrupiturniirid meil natuke aia taha läksid, aga lõpuks suutsime oma mängu mängida ja näidata, et oskame ilusti mängida küll. Siit on sellise emotsiooni pealt superhea ära minna,» võttis Kreek koondise mängud kokku.