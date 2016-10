Rait Rikberg kiitis publikut: väga fantastiline oli mängida

«Väga fantastiline oli mängida!» kiitis Rikberg publikut, keda oli Tondiraba halli kogunenud 5861 inimest. «Ega publik ongi ju see, kelle pärast me teeme seda. Me ei tee seda seetõttu, et mulle jubedalt meeldiks trenni teha või jõusaalis raskuseid tõsta. Rahvas on ikka see, kellelt me saame selle fiilingu ja kelle pärast me seda teeme,» rääkis Rikberg.

Koondise esituse kohta tunnistas Rikberg, et täna mängisid kõik väga hästi, kuid eelmisel nädalal Lätis saadud 3:2 võidumängus oldi paraku ebastabiilsed. «Suhteliselt lihtne mäng oli täna. Alguses saime kohe hästi minema ja esimese geimi keskel tegime vajaliku spurdi. Oma asjadest pidasime täna väga hästi kinni ja ei tekkinud kordagi tunnet, et võiksime kaotada geimi, rääkimata mängust. Olime ise väga hästi mänguks valmis, lätlased vist ei olnud nii hästi,» rääkis Rikberg.

«Eelmine mäng kimbutasid meid selle aasta mured ehk meie mäng käib väga üles-alla. Ühel hetkel mängime nagu kulda, teisel hetkel teeme geimi alguses paar rumalat viga, oleme 2:5 taga, laseme pead veidi norgu ja siis ongi rong juba läinud. Aga täna olime kõik ühtlaselt head,» lisas koondise libero.