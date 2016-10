Toobal Poola laagritest: hea meelega nii pikalt enam ei oleks, aga eks võib ikka minna

«Selliste hetkede nimel sporti tehaksegi. Arvan, et igas mängijas tekkis isu kogeda midagi sellist veel ja veel. Eesti võrkpallile ja spordile on täna ajalooline päev. Hooaja alguses püstitasime endile kaks: pääseda maailmaliigasse ning kvalifitseeruda EMile. Mõlemad eesmärgid on täidetud, oli küll kohati pingeline, aga nüüd pole enam vahet,» jagas Toobal oma emotsioone.

Kuigi lõpp hea, kõik hea, tunnistas Toobal, et tegelikult võinuks EMile pääsemine natukene vähem närvesöövamalt tulla. «Lootsin, et tuleme valikturniirilt natukene kindlamalt läbi, aga kunagi ei tea. Ega tänagi ei teadnud, milliseks päev kujuneb. Tööd on selle tulemuse nimel kõvasti tehtud ning me väärisime seda,» jätkas ta.

Paljuräägitud Poola laagrite kohta sõnas Toobal, et kui treenerid plaanivad neid uuesti korraldada, tuleb mängijatel sellega nõus olla. «Eks sinna ikka võib minna. Hea meelega nii pikalt ei oleks, aga kui treenerid käsivad, mis siis ikka üle jääb. Pärast selliseid mänge vist ei ole väga mehi, kes sinna tulla ei tahaks. Hea meel, et selle vastu pidasime, tänud ka lähedastele, kes selle ära kannatasid. See on ka neile väga suur võit.»