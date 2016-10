Kalev võitis uustulnuka lõvikoopas

«Enne mängu hoiatas abitreener Martin Müürsepp, et Permis on kodumeeskonnal võimas toetus,» ütles Varrak pärast 86:72 võitu pressikonverentsil. «Meil olid mõned videod hooajaeelsetest mängudest, kuid sellegipoolest oli raske aimata, kuidas liiga uustulnuk mängib.» Varrak lisas, et kuigi Permil pole superstaare, on tegemist tugeva meeskonnaga.

Kalevi peatreeneri sõnul tegi nädal varem koduliigas Raplalt saadud kaotus kalevlasi ärevaks ning seepärast ei mindud mängule kuigi kindla tundega. Sama mõtet väljendas Varrak ka mängueelsetes intervjuudes. Võrdse avapoolaja järel pani Kalev aga teisel poolajal oma paremuse maksma.

Otsustav spurt tehti kolmanda veerandaja lõpus ning edu kasvatamist jätkati neljanda veerandaja alguses. Kalevi edu üheks aluseks oli vahetusmeeste panus. Pingilt mängu sekkunud mehed tõid kokku 40 punkti. Suurim korvikütt oli Demonte Harper 29 punktiga. Vitali Ljutitš lisas 16 ja Rain Veideman 11 silma.

Eesti meistriliiga mängus Raplaga rohkelt kriitikat teeninud Robert Upshaw sai seekord kuus punkti ja neli lauapalli, kuid vähetähtis pole see, et just tema platsil olles jäi Kalev 15 punktiga plussi.

Eesti meistriliigas sai aga avavoorus Kalevi alistanud Rapla lüüa TTÜ meeskonnalt 82:100. Mängu staariks oli viis kolmest tabanud ja kokku 28 punkti kogunud Sten Olmre. Laupäeval alistas Pärnu Sadam võõrsil TLÜ/Kalevi 88:80.