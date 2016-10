Galerii: Eesti jalgpallikoondise viimane trenn enne mängu Kreekaga

Reim: Kreekal on nõrku kohti, kust nõelata

Eesti jalgpallikoondise peatreener Martin Reim tunnistas tänasel pressikonverentsil, et mängijad on kõik homseks mänguks Kreekaga valmis ning vigastustega muresid ei ole. Samas on pilk peale heidetud ka Kreeka mängule ja seal nähakse võimalusi vastaste nõelamiseks.