Vassiljev võrkpallurite kiirest võidust: nad lugesid ilmselgelt meie päevaplaani

«Oleme kõik rahul selle võiduga. Kindlasti mõjus ka see, et elasime ühes hotellis. Nad lugesid ilmselgelt meie päevaplaani, et meil läheb kell 18.30 buss trenni ja lõpetasid sellel ajal mängu ära. Läks nii nagu plaanis,» muljetas pressikonverentsil Eesti jalgpallikoondise keskväljamaestro Konstantin Vassiljev.

Kiidusõnu jagas ka jalgpallikoondise peatreener Martin Reim. «Väga meeldis,» sõnas Reim võrkpallisaalist saadud elamuse kohta. «Loodan, et võrkpalluritel on hea tunne, et teine pallimängukoondis neid vaatamas käis. Neid positiivseid hetki on vaja nautida. Kindlasti on see suur saavutus ja hea meel on võrkpallikoondist õnnitleda. Tublid mehed ja head eeskujud.»