Räikkönen ringiga mahajääjatest: mõned neist on täitsa hullud

«Iga ringrada on erinev, kuid fakt on see, et kui sulle näidatakse sinist lippu, tuleb hoog maha võtta ja kiirem mööda lasta. Mõistan, et vahepeal käib aeglasematel oma võitlus, kuid kiiremad võiks ikkagi mööda lasta,» ütles Jaapanis viienda koha saanud Räikkönen.

«Ringiga mahajääjatest möödumine võtab alati aega. Sellisel ringrajal on mahajääjaid palju ning mõned neist on täitsa hullud,» jätkas Räikkönen. Ka Räikköneni tiimikaaslane Sebastian Vettel ärritus sõidu ajal mahajääja peale, ent pärast võidusõitu oli ta juba maha rahunenud.

«Autos ajab see endast välja, kuid tegelikult ei olnud neil midagi teha. Selles konkreetses rajaosas ei saanud minu ees olnud vormel eemale tõmmata ning kaotasin seetõttu palju aega. Aga üldiselt ega ei ole lihtne ringiga sisse saada ning lasta teistel endast mööda sõita,» arutas Vettel.