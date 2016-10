Hunt naasis Dallasesse, kuid Bengals sai kindla kaotuse

Matš ise Hundi ja Benglasi jaoks midagi head ei toonud ja kriitikanooli sai terve meeskonna kaitseliin. Hunt oli üks nendest meestest, kes statistikat seekord kirja ei saanud. Siiski oli eestlase jaoks tegemist emotsionaalse õhtuga. «Ootasin seda mängu. Minu esimesel NFLi aastal mängisime Dallasega hooaja eel. Siia on alati hea tagasi tulla, kuna mul on siin palju sõpru. See on alati eriline,» ütles ta klubi kodulehele.

Bengalsi senine hooaeg on kulgenud tõusude ja mõõnadega ning viiest mängust on kogutud kaks võitu ja kolm kaotust.