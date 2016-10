Otse: ründav Eesti jäi 0:2 kaotusseisu

Millal ja kus kohtumine toimub?

Eesti ja Kreeka kohtumine algab Lilleküla staadionil kell 21.45. Postimees.ee toob kohtumise põnevamad hetked lugejateni. Kui reedel oli võitu Gibraltari üle jälgimas 4678 pealtvaatajat, siis täna on ka staadionile oodata umbes 5000 inimest.

Kuidas on Eesti ja Kreeka varasemalt omavahel mänginud?

Eesti ja Kreeka on seni kohtunud kahel korral ja mõlemal juhul maavõistlusmängus. Seega jagatakse täna esmakordselt omavahel punkte.

Esimest korda mängiti 1999. aastal Trikalas – kohtumine lõppes skooriga 2:2. Eestlaste mõlema värava autoriks oli nüüdne abitreener Andres Oper.

Teine omavaheline matš leidis aset 2001. aastal Ateenas, koduväljakul mänginud kreeklased noppisid 4:2 võidu. 39. minutiks 0:4 kaotusseisu jäänud eestlaste poolel tegid seejärel skoori Kristen Viikmäe ja Indrek Zelinski.

Kuidas on meeskonnad alustanud käimasolevat valiksarja?

Mõlemad meeskonnad on H-alagrupis pidanud kaks kohtumist. Eesti alustas valiksarja 0:5 kaotusega võõrsil Bosnia ja Hertsegoviinale. Reedel alistati koduplatsil aga 4:0 Gibraltar. Kreeklased alustasid teekonda Venemaa MMile 4:1 võiduga Gibraltari üle, viimati mängiti koduplatsil 2:0 üle Küpros.

H-alagrupi tabeliseis II vooru järel: 1. Belgia 6 punkti, 2. Kreeka 6, 3. Bosnia ja Hertsegoviina 3, 4. Eesti 3, 5. Küpros 0, 6. Gibraltar 0.

Keda oodata täna Eesti koondise algkoosseisus väljakule?

Eesti eeldatav algkoosseis kohtumiseks Kreekaga. / Pm

Kes on Kreeka koondise suurimad staarid?

Kreeka koondise ründestaar Kostas Mitroglou. / Scanpix

Kostas Mitroglou – 28-aastane Mitroglou on koondise ründeliidriks. Lissaboni Benfica mängumees on 12 koondise eest löödud väravaga praeguses koosseisus ainus, kel kirjas üle 10 värava.

Kreekas sündinud, kuid Saksamaal kasvanud ja seal mängumeheks sirgunud Mitroglou kerkis rahvusvaheliselt tuntud mängijaks Piraeuse Olympiacoses, kelle ridades ta on 6 korda kroonitud Kreeka meistriks.

2014. aastal siirdus Mitroglou ligi 15 miljoni euro eest Premier League’i klubisse Fulham (nüüdne Mattias Käidi tööandja pallib praegu aste madalamal), kuid Inglismaal jäi mehel läbilöök tegemata. Kirja läks ainult 3 mängu Inglismaa kõrgliigas. Seejärel siirdus ta taas Olympiacosesse. Nüüd mängib ta juba teist hooaega resultatiivselt Lissaboni Benficas (portugallased maksid ründaja eest 7 miljonit eurot), kevadel võideti ka Portugali meistritiitel.

Sokratis Papastathopoulos – 28-aastane Dortmundi Borussia keskkaitsja on ka koondise üheks tugitalaks. Ateena AEK noortesüsteemist välja kasvanud mängumees jõudis Saksamaale läbi Itaalia, kus ta oli põhimeheks Genoa ridades. Saksamaal tegi Papastathopoulos esmalt kaks edukat hooaega Bremeni Werderis ning nüüd on ta juba neljandat hooaega põhikeskkaitsja Dortmundi Borussias.

Vasilis Torosidis – 31-aastane koondise kapten pallib nüüdseks Serie A tiimis Bologna. 86 koondisemänguga on ta kreeklaste praeguse koosseisu kõige kogenum mängija. 8 väravaga aga teine väravakütt Mitroglou järel.

Karjääri jooksul peamiselt Piraeuse Olympiacoses ja AS Romas tegusid teinud mees võib pallida ka keskväljal, kuid praegu on ta koondises hõivanud paremkaitsja positsiooni.

Kui kõva koondis kreeklastel on?

Kreeklased tähistamas 2004. aastal EM-tiitli võitmist. / Scanpix

Kreeka jalgpalliga seoses meenub koheselt kindlasti 2004. aasta, kui nad vastu kõiki ootusi krooniti Portugalis toimunud EMi-finaalturniiril Euroopa meistriteks.

Tegemist on nende jaoks aga ka kaugelt parima tulemusega. EM-finaalturniiridel on kokku mängitud 4 korral ja paremuselt järgmised tulemused on 1980. ja 2012. aastal 8 parema sekka jõudmine.

MMil on mängitud 3 korral ja alagrupist on edasi murtud ainult 2014. aastal, kui kaheksandikfinaalis kaotati penaltiseeria järel Costa Ricale.

Viimati toimunud 2016. aasta EM-valiksari oli nende jaoks aga tõeline košmaar, kui kahel korral jäädi alla Fääri saartele. Lõpuks jäädi kuueliikmelises alagrupis viimaseks. Ainus võit teeniti viimases voorus 4:3 Ungari üle. Viigipunktid saadi veel mängudest Rumeenia, Soome ja Ungariga.

Mullu oktoobrist juhendab kreeklasi 51-aastane sakslane Michael Skibbe ning tulemused on läinud paremaks. Tema käe all on kokku mängitud üheksa mängu: kirjas on viis võitu, üks viik, kolm kaotust. Seejuures on võidetud viimased neli matši.

Mida rääkisid peatreenerid enne tänast mängu?

Kreeka jalgpallikoondise peatreener Michael Skibbe (paremal). / Scanpix

Michael Skibbe (Kreeka): «Meie eesmärk on teenida sellest kohtumisest 3 punkti. Meie viimane EM-valiksari läks väga halvasti (Kreeka kogus 6 punkti ja jäi alagrupis viimaseks, kahel korral kaotati Fääri saartele). Tahame kokkuvõttes sel korral mängida kindlasti paremini.

Mul oli koondisega piisavalt maavõistlusmänge. Oleme saanud ka mängijatega palju rääkida. Minu jaoks on oluline, et kõik mehed mängiksid südamega oma riigi eest.

Iga uus peatreener tuleb uute ideedega ja sellisel juhul võib stiil muutuda. Alati on väljakul siiski 11 meest. Teame, et Eesti mängis paar päeva tagasi hästi.»

Eesti jalgpallikoondise peatreener Martin Reim. / Tairo Lutter

Martin Reim (Eesti): «Kahe kohtumise vahe on suhteliselt lühike. Viimase minutini on vaja seega vaadata, millises seisus keegi on. Kindlasti tuleb rohkem kaitsetööga tegeleda. Ainult kaitsvaid mängijaid kindlasti väljakule ei pane. Võib olla tuleb mõnele mehele natuke puhkust anda ja mõned positsioonid asendada värskete jalgadega meestega.

Kreeka on füüsiliselt hästi võimas võistkond. Nende puhul ei ole ainult jooksuvõimus, vaid nad on kehaliselt võimsad. Esimeses kahes valikmängus on nad vastase murdnud sellega, et nad palju duelle võitnud ja mõned lihtsad väravad saanud. Peame olema hästi valmis. Loodame, et homme näete ka seda. Neil on nõrku kohti, kust neid nõelata. Võimatut ei ole midagi.»

Mida rääkisid Eesti koondislased videointervjuudes pärast Gibraltari alistamist?

Mattias Käit:

Mattias Käit Allikas: Postimees

Konstantin Vassiljev: