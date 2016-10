Nurme alistas Viljandis Keeniast pärit treeningkaaslase

Eesmärk: Tokyo olümpia. Eesti lipu all!

Eesti parim pikamaajooksja Tiidrek Nurme teab, et Mukunga-küsimus on õhus. Juba kolmandat aastat, mil ta Keeniast pärit treeningupartner suviti Eestis käib. Küsimus on lihtne, ent terav: kas see on ikka aus ja õiglane, et jooksjate maal sündinud jooksja võtab siinsetel võistlustel Eesti meeste eest nende auhinnaraha ära?