Redditi kasutaja väidab, et tema sõber leidis oma vanaisa kunagise lepingu. Paberit vaadates selgub, et Manchester United soovis mehega sõlmida kaks aastat kestva lepingu, mis sidus teda klubiga 1967. aasta juunini. Iganädalaseks palganumbriks kirjutati 35 naela. Ilmselt kirjutas Dunne ka lepingule alla, kuna just 1967. aastal lahkus ta Unitedist. Kokku mängis mees klubi eest 45 kohtumist.

Dunne suri eelmise aasta septembris 72-aastaselt.