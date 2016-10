Mercedese juht: Hamilton vajab vaenlast

«33 punkti on palju, kuid see vahe võib kiiresti kokku kuivada. Võitlus ei ole läbi, sest neli nädalavahetust on veel minna,» vahendab Guardian Wolffi sõnu. Meestel seisavad ees veel USA, Mehhiko, Brasiilia ja Abu Dhabi etapid. «Lewis funktsioneerib kõige paremini, kui ta on surve all ja silme ees on siht. Ta võtab ennast veel kokku. Ta on tugev ja vajab endale vaenlast, vahel isegi mitut. Usun, et võitlus kestab lõpuni.»

Vormel-1 hooaja üldseis pilootide arvestuses:

1. Nico Rosberg (Mercedes) 313 punkti

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 280 punkti

3. Daniel Ricciardo (Red Bull) 212 punkti

4. Kimi Räikkönen (Ferrari) 170 punkti

5. Max Verstappen (Red Bull) 165 punkti

6. Sebastian Vettel (Ferrari) 165 punkti