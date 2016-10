Sokk võrkpallurite edust: õnn soosib tugevamat

«Täna peame võrkpallurite üle rõõmu tundma. Meil jäi paraku viimane, kõige kõrgem aste võtmata ning Poola alistamata,» ütles Eesti korvpallikoondise peatreener Tiit Sokk. «Võrkpallurite teekond EMile oli küll väga okkaline, nii et Robert Täht vist jõudis kuskil Tšehhis pärast kaotatud mängu juba öelda, et nüüd tuleb hakata valmistuma uuteks tiitlivõistlusteks, aga sport on täis ootamatusi ning saatus oli neile armuline... Ka konkurendid aitasid, kuid eks õnn soosib pigem tugevat.»

Võidujärgselt kirjutas Eesti korvpalliliidu president Jüri Ratas Facebooki seinal: «Suured õnnitlused Eesti võrkpallile võimsa võidu ja veel võimsama saavutuse üle – pääs EMi finaalturniirile on väga kõva märk kvaliteedist! Palju edu ja õnne VÕRKPALLILE!»