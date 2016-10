«Nico teeb praegu kõik õigesti. Kui kõik laabub normaalselt, on peagi maailmameister selge. Kui kummagi autoga midagi ei juhtu, pole Lewisel lootust seisu ümber pöörata,» sõnas Lauda.

Rosberg ise usub, et Hamilton ei ole veel alla andnud. «Ta on väga keskendunud. Sõita on veel mitu võidusõitu ning tean, et ta võitleb lõpuni.»