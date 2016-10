Räim: juhatusele oli tähtis, et juutide tiim võistleks moslemite riigis

«Võib väga rahule jääda, poisid olid tublid ning oma panusega olen rahul. 15 sekundit jäi lahutama esikümne kohast, 40 sekundi kaugusele jäi viimane World Touri tiim,» kirjutas Räim Facebooki.

Enne võistlust kirjutas Räim, et meeskonna jaoks oli ülioluline võistelda Kataris. «Meie tiim otsustas siia ilmselt tulla sellel põhjusel, et järgmine aasta ollakse Pro Continental tasemel ja kuskilt peab alustama. Kindlasti saab meeskond siit meediakajastust ning mis kõige olulisem – poliitiline mäng. See mängib väga suurt rolli meie siin olemisel. Iisraeli tiim võistleb Kataris. Ehk siis juutide lipu all võistlev tiim osaleb moslemite riigis. Julgen arvata, et see oligi meeskonna juhatuse peamine idee.»