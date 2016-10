Martin Reim tõi kohtumiseks Kreekaga algkoosseisu üllatusmehe

29. juunil täisealiseks saanud Mattias Käit tõusis reede õhtul üheks siinse jalgpallipubliku uueks lemmikuks, kui saatis oma teises koondisemängus Gibraltari võrku kaks palli. Täna Kreekaga peetava MM-valikmängu eel on kindlasti põnev küsimus, kas Käit alustab taas algkoosseisus. Kui ei alusta, siis vahetusest sekkudes saab ta tõenäoliselt ikkagi võimaluse. Seejuures on ta võimeline väljakul täitma mitut positsiooni.

Reim: Kreekal on nõrku kohti, kust nõelata

Eesti jalgpallikoondise peatreener Martin Reim tunnistas tänasel pressikonverentsil, et mängijad on kõik homseks mänguks Kreekaga valmis ning vigastustega muresid ei ole. Samas on pilk peale heidetud ka Kreeka mängule ja seal nähakse võimalusi vastaste nõelamiseks.