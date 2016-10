Mattias Käit ei saanud täna koondist vigastuse tõttu aidata

«Ta oli meie viimane varu, kui äkki on vaja teha lõpus vahetus. Noor mees on viimasel ajal suurt koormust saanud. Tal on hiljuti olnud paar pikaajalist vigastust ning pidime mõtlema noore mehe tuleviku peale,» põhjendas koondise peatreener Martin Reim.

Kui kerge trauma tõttu ei pandud Käiti algkoosseisu, siis oli olemas võimalus tema kasutamiseks vahetusest. Eesti pidi täna tegema aga kaks sunnitud vahetust ja see võttis lõpliku võimaluse Fulhamis palliva mehe kasutamiseks. Traumade tõttu pidid väljakul lahkuma nii Taijo Teniste kui ka Siim Luts. Tenistele sõitis kreeklane karmilt jalad ees sisse ning äärekaitsja viidi röntgenit tegema, et saada teada hüppeliigese vigastuse ulatus. Siim Lutsule hakkas mängu käigus muret valmistama tagareis.

«Kuna täna oli kaks sunnitud vahetus, siis jäi lõpuks vahetustest puudu. Mattias oleks saanud mängu tulla, aga ei tea, kuidas see oleks lõppenud. Ei tea, kas ta oleks pärast mängu tulnud tervena tagasi. Ei saa põhikoosseisu panna meest, kes ei ole päris 100 protsenti terve,» rääkis Reim. «On väiksed alged, et tema vigastus võib üle minna sportlasesongaks, kui ta end liialt üle koormab. Tema olukorda peab natuke jälgima.»