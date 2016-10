Konstantin Vassiljev videointervjuus: Eesti koondise head ajad on ees

Eesti koondis suutis Kreeka vastu palju palli vallata ning kohati olid kreeklased üsna passiivsed. «Väga üllatus see ei olnud. Esimene värav avaldas mängule mõju, aga me ei pea väga selliseid vastaseid kartma. Just oma kodus peame enda mängu peale suruma – kui sa tahad mingeid punkte saada ja võita, siis ilma väravata seda ei toimu. Nende kahe mänguga sai väga suur samm tehtud selles mõttes, et võimalusi oli palju. Realiseerimine jättis soovida, aga see, et suutsime nii palju luua, näitas ka meie kvaliteeti ja potentsiaali. Arvan, et head ajad on ees!»

Vassiljevi arvates otsustasid mängu meie enda vead, mille Kreeka kahel korral ära kasutas. «Kreeka on muidugi võrreldes Gibraltariga tugevam meeskond, aga otsustavaks said meie eksimused. Ühe päevaga ei tule kõik söödu tagasi, selle nimel on vaja võidelda, aga selle laagri jooksul sai kindlasti esimene samm tehtud. Loodan, et mängupilt hakkab alati selline olema. On näha, et selles koondises on potentsiaal olemas,» lausus Vassiljev.

Kas parem meeskond võitis? «Kindlasti ei olnud nii, et halvem meeskond kaotas. Vähemalt viigi teenisime selle mänguga välja, aga jalgpall on selline. Oleks olnud väga hea algus uue treeneriga, aga kõike pole nii lihtne muuta. Proovime, täna oli kindlasti üks hetkedest, kus kaotusega ei olnud keegi rahul just selles mõttes, et me olime mänguliselt paremad,» leidis Vassiljev.

Eestile on löödud viimasel ajal palju väravaid standardolukordadest, kuid sellel on Vassiljevi sõnul objektiivsed põhjused. «Võrreldes viie-seitsme aasta tagusega on koondises puudu kasvust. Võid kümme nurgalööki või karistuslööki hästi kaitsta, aga mingil hetkel üks pigem mees hüppab ikka kõrgemale ja paneb,» arutles Vassiljev. «Kuid praegu toimuvad meie kaitses muutused just nurga- ja karistuslöökide olukordades ning arvan, et see hakkab toimima, aga selleks on vaja natuke aega.»

Vassiljev läheb pärast koondisemänge Poolasse tagasi pigem hea tujuga. «Natuke pettunud olen kindlasti, aga see, mida tegime kümnekonna päeva jooksul, andis jõudu juurde. Tulid enesekindlus ja soov tulla nii kiiresti kui võimalik tagasi siia, et valmistuda järgmisteks mängudeks.»