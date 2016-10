Pavel Marin videointervjuus: meeskond jättis kogu hinge väljakule

«Ei saa öelda, et parem ei võitnud. Parem on see, kes lööb väravaid, meil jäi täna kahjuks löömata. Kuigi mängu poolest nägi publik, et meeskond jättis kõik väljakule, kogu oma hinge! Lihtsalt jäi realiseerimisest puudu. Kindlasti oli kiire avavärav ebameeldiv, aga saime sealt veel indu, et peame suruma ja näitama publikule, et meis on hing sees – et võitleme lõpuni ja ei anna siin Lillekülas midagi kreeklastele kergelt.»

Enda mänguga Marin sajaprotsendiliselt rahule ei jäänud. «Tunne oli väga hea, publik oli fantastiline. Aga oli paar võimalust, oleks pidanud paremini lööma. Tööd on veel palju, aga siit on hea edasi minna. Sain varem aimu, et täna mängin, seega see üllatusena ei tulnud. Olen küll alles poolteist kuud trenni teinud, aga ei ütleks, et väga raske oli,» sõnas Marin, kes läbi suve teises pooles ajateenistuse.

«Lõpuni ikka kestsin, võib-olla viimased viis minutit oli kumm juba tühi, aga teistel oli samuti, nii et pole midagi hullu. Võitlusega jäin rahule, arvan, et rohkem võitsin palle kui kaotasin.»