MMA superstaar sai pudelite loopimise eest hiiglasliku trahvi

MMA-staari McGregorit ootab rahaliselt rekordiline aasta

Võitlusspordialadel on läbi ajaloo suurimaid tasusid teeninud poksijad, kuid aina enam on raha liikumas ka MMA kõige kuulsamas sarjas ehk UFCs. Sarja praegune suurim staar Conor McGregor teatas, et tänavusel aastal on tema teenistus kokku umbes 40 miljonit USA dollarit. Selle näitajaga peaks mees tõusma tänavusel aastal maailma umbes 20 kõige rikkama sportlase sekka.