Algkoosseisust välja jäänud Rooney: mul on jalgpallurina keerulised ajad

«Ma ei eita, et mul on jalgpallurina käsil keeruline periood. Olen ka Manchester Unitedis viimastes mängudes pingil olnud, aga see on osa jalgpallist. Kui klubi ja koondis mind vajavad, siis pean tegema kõik, et selleks valmis olla,» ütles 30-aastane Rooney BBC vahendusel.

Rooney on varem öelnud, et tahab koondises olla kuni 2018. aasta MMini ja viimase aja probleemid pole teda ümber mõtlema pannud.

Küsimusele, kas tänasest algkoosseisust välja jäämine oli Rooney jaoks üllatus, vastas ta eitavalt. «See käib jalgpalli juurde. Olen Inglismaa eest mänginud vahetpidamata 13 aastat ja andnud endast kõik. Tuleb aeg, kus ma pole koosseisus enam esimene nimi, kes paberile märgitakse,» lausus ta.

Inglismaa koondise peatreeneri kohuseid täitev Gareth Southgate kinnitas taas, et otsus Rooney vahetusmeheks teha ei ole kriitika tema vormi ja mänguoskuste osas. «Vaatasime, kuidas Sloveenia mängib ja mul oli peas kindel plaan, kuidas nende vastu minna. Otsus pole hinnang Wayne'i laupäevasele esitusele. Ta mängis väga hea taktikalise distsipliiniga ja valdas palju palli. Austan teda koondise kaptenina väga ja tegemist oli väga keerulise otsusega,» rääkis Southgate.

Kui peatreener jäi Rooney mänguga rahule, siis paljud fännid tegid kapteni esituse maatasa.

Rooney asemel tuleb täna keskväljale Tottenham Hotspuri mängija Eric Dier ja kaptenipaela kannab Ragnar Klavani klubikaaslane Liverpoolist Jordan Henderson.