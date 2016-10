Rasmus Mägi: võin testide tulemused viia väga heaks, kuid tihti ei paranda see aega

Eesti Olümpiakomitee (EOK) asepresident Tõnu Tõniste leidis Rio olümpiamängude arutluskonverentsil, et EOK saavutusspordi komisjoni hinnangul esinesid eestlaste Rios hindele «hea». Samuti tutvustas ta Eesti spordi rahastamise põhimõtteid. «On väga tänuväärne, et Eesti Olümpiaakadeemia sellist analüüsivat arutluskonverentsi korraldab, just põhjalik analüüs on tulevikus uute olümpiamedalite eelduseks,» sõnas Tõniste.