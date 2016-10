Kreeka peatreener: pidime võidu nimel andma endast maksimumi

«Oli selline mäng nagu ootasime. Kõik 90 minutit käis kõva võitlus. Pidime andma endast parima, et teenida 3 punkti. Olen väga rahul, et lõime kiire avavärava,» rääkis Skibbe eilse kohtumise järel.

Skibbe võrdles ka võistkonna kahte viimast vastast. Kui eile alistati Eesti 2:0, siis eelmise nädala reedel mängiti 2:0 üle Küpros.

«Mõlemad olid keerulised vastased. Mõlemad on sarnase mängutasemega meeskonnad. Küpros on veidike tehnilisem ning Eesti võimsam,» tunnistas Skibbe. «Mõlemad mängivad hästi ning seega on neid keeruline alistada.»

Küprosega kohtub Eesti 2018. aasta MM-valiksarjas esmakordselt järgmise aasta 25. märtsil võõrsil. Enne seda seisab eestlastel valikmängudest ees 13. novembri kohtumine võõrsil Belgiaga.