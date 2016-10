«Juuli lõpus pärast tavapärast tervisekontrolli soovitas tiimi arst teha biopsia kaelal laienenud lümfisõlmedest. Oletasin, et need on tekkinud mind aasta jooksul pidevalt kimbutanud külmetushaiguste tõttu,» lausus Laws, vahendas Spordipartner.ee.

«Olin šokeeritud, kui mulle öeldi, et need sisaldavad teise astme vähi kasvajaid. Sellises staadiumis on võimalik vähki raviga kontrolli all hoida, kuid mitte täielikult terveks saada,» lisas ta.