Araabia meedias on viimastel päevadel kirjutatud 10-aastasest Palestiina poisist, kes sõlmis lepingu Itaalia suurklubi Juventusega. Norras sündinud ja kasvanud Rashed Al Hajjawi on ka varem pilku püüdnud: ta treenis Liverpooli spetsialistide käe all ja poseeris samal pildil kuulsa Zinedine Zidane’iga.