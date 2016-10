Eesti vastu pingile jäänud kreeklane teatas Tallinnas karjääri lõpetamisest

Kreeka jalgpallikoondise peatreener Michael Skibbe tunnistas pärast 2:0 võitu Eesti üle, et Tallinnasse tuldi 3 punkti järele ja need ka saadi. Mänguilu kreeklased taga ajama ei tulnud.

Konstantin Vassiljev videointervjuus: Eesti koondise head ajad on ees

Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Konstantin Vassiljev lausus pärast 0:2 kaotust Kreekale, et hoolimata tulemusest on Eesti koondise lõppenud laagri jooksul teinud olulisi samme õiges suunas ning paremad ajad on ees.