«Esialgsete sümptomite põhjal võis kahtlustada ka luumõra, kuid õnneks ei leidnud see kinnitust,» lausus koondise arst Kaspar Rõivassepp ja selgitas, et tegemist on parem jala hüppeliigese välimiste külgsidemete osalise rebendiga.

Eesti koondise järgmine MM-valikmäng toimub 13. novembril Brüsselis, kus vastaseks on Belgia.