Statistika: Margus Hunt on võitnud treenerite usalduse

Kui vaadata, mitmes mänguolukorras Margus Hunt tänavu väljakule on pääsenud, siis selgub, et treenerid tõesti usaldavad eestlast. Pärast viimast kaotusmängu Dallase vastu tõi portaal Cincy Jungle välja, et Hunt osales sama paljudes mänguolukordades kui 2010. aastast klubisse kuuluv Carlos Dunlap, mis spetsialstide arvetes on pigem üllatav. Mõlemad mehed pääsesid platsile 34 olukorras. Rohkem mängis äärekaitsjatest vaid Michael Johnson (39).

Näiteks eelmises matšis Miami vastu mängis Hunt 23 situatsioonis, Dunlap 36. Hooaja esimestes mängudes käis Dunlap väljakul enam kui 50 olukorras.

Kaitseliin mängus Dallase vastu:

Geno Atkins 39 (mänguolukorda)

Domata Peko 38

Pat Sims 26

Margus Hunt 34

Carlos Dunlap

Michael Johnson 39

Kaitseliin terve hooaja vältel:

Geno Atkins 224

Domata Peko 191

Pat Sims 126

Margus Hunt 166

Carlos Dunlap 230

Michael Johnson 242