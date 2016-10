Kas kohtunik rikkus Hollandi hea mängu?

Blindile ei jäänud rahule kohtuniku Damir Skomina käitumisega olukorras, kus Vincent Jansseni pealelöögile jäi väidetavalt ette Laurent Koscielny käsi. Intsident toimus prantslaste karistusalas ja vile kõlades oleks pidanud määrama Hollandile penalti.

«See on uskumatu, et penaltit ei määratud. Neljas kohtunik tuli vaheajal minu juurde ja teatas, et pall ei puudutanud kellegi kätt. Ma ei saanud aru, millest ta räägib. Väärisime vähemalt viigipunkti. Andsime tugeva tiimi vastu mängudes endast kõik,» rääkis Blind.

Koscielny käed on viimasel ajal populaarne teema, kuna just tema jäsemete põrkest lõi Arsenal võiduvärava Burnleyle.