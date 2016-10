Video: kes on süüdi surmaga lõppenud ralliõnnetuses?

Õnnetus juhtus olukorras, kus tee läks kaheks. Rallimehed eksisid ja kihutasid valele teele, kuid just seal seisid ka pealtvaatajad. 30 aastat rallit sõitnud Covi sõnul ei tohiks sellisesse paika pealtvaatajaid lubada, kuna raja kõrval asuvad teed peaksid jääma rallimeeste võimaluseks avariid vältida. «Bonsano sai aru, et ei suuda kurvi läbida. Tegelikult tahtis ta publikusse sõitmist vältida ja seepärast valis kõrvalise tee. Kahjuks tahavad pealtvaatajad tihti autodele võimalikult lähedal olla ja seetõttu seistakse ka vales kohas,» selgitas ta.

«Mina sõidan rallit juba 30 aastat ja ka Bonsano on kogenud võidusõitja. Loomulikult teame, et me ei saa kunagi turvameetmetes kindlad olla. Selles olukorras olid inimesed seal, kus nad poleks pidanud olema. Lisaks oli samasse kohta pargitud traktor.»

Õnnetuses suri üks inimene, kaheksa viidi haiglasse. Kolme kannatanu seisund on kriitiline.