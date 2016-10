Käsipalli meistriliigas võõrustab Kehra heas hoos Viimsit

12.10 kell 19. HC Kehra/Horizon Pulp&Paper - Viimsi/Tööriistamarket (Kehra Spordihoone; ülekanne Postimehes.)

Viiest kohtumisest neli võitu noppinud Viimsi/Tööriistamarket on sel hooajal meistriliigas alla jäänud vaid tiitlikaitsjale Põlva Servitile. Eriti magus võit teeniti eelmisel nädalal, kui kodusaalis alistati Viljandi.

«Viljandi vastu oli meile suur abi väravavahist Siim Patraelist, kes juba ainuüksi karistusviskeid tõrjus viiest neli,» selgitas Viimsi peatreener Ain Pinnonen. «Rünnak ja realiseerimine jätsid see-eest soovida ning need on kindlasti elemendid, mida Kehras peame parandama.»

HC Kehra/Horizon Pulp&Paperil oli eelmine nädal mänguvaba. Peatreeneri Indrek Lillsoo sõnul tehti korralikult trenni ning kodusaalis saab meeskond välja panna peaaegu kõige tugevama koosseisu. «Joonemängijatega on endiselt nuputamist. Selles osakonnas tuleb piirduda ainult kogenud Jaan Kaugega.»

Lillsoo tunnistas, et heas hoos Viimsi vastu ei saa neil lihtne olema. «Emotsioon on sportmängudes väga oluline emotsioon ning võit Viljandi vastu andis neile kindlasti kõvasti häid emotsioone. Mängukvaliteedi poolest on Viimsi alati tugev vastane olnud.»

12.10 kell 19. Põlva Serviti - SK Tapa (Mesikäpa Hall)

Meistriliigas ainsana täiseduga jätkav Põlva Serviti peab oktoobris meistrivõistlustel kohtumisi eeldatavalt nõrgemate vastastega. Peatreeneri Kalmer Mustingu sõnul Tapat siiski alahinnata ei tohi.

«Tapa on südilt alustanud. Neli punkti on kõrvaltvaatajatele võib-olla isegi väike üllatus,» rääkis Musting. «Ilmselt sõltub Põlvas palju sellest, millise koosseisu nad kokku saavad. Meil on kõik mängijad valmis sekkuma, kuid üritan kogenumatele puhkust anda ning noori mängitada.»

Tapa on meistrivõistluste esimeses ringis Aruküla ja Tallase vastu magusad võidud noppinud ning peatreener Elmu Koppelmann tundis rõõmu, et meeskond on iga vooruga arenenud. «Kohtumises Tallasega oli näiteks Aruküla mänguga võrreldes edasiminekut näha. Võitsime selle mängu tahtmise ning mingitel hetkedel ka kvaliteedi pealt.»

Koppelmann tõi välja, et tema jaoks on oluline tiitlikaitsja vastu võimalik tugev koosseis kokku saada. «Mängijatel on hea võimalus õppida kvaliteedist, mida Põlva meile vastu paneb.»

12.10 kell 19. Viljandi HC - Aruküla (Viljandi Spordihoone)

Viiendas voorus võõrsil Viimsi/Tööriistamarketile alla jäänud Viljandi peatreener Marko Koks sõnas, et tema hoolealused esinesid metropolis tujutult. «Kõik oli liiga tõsine ning realiseerimine jättis soovida. Me ei suutnud lihtsatest kohtadest vastaste väravavahti üle mängida.» Koks avaldas lootust, et Aruküla vastu suudavad tema hoolealused mängulusti üles leida.

Seni võiduta jätkava Aruküla peatreener Toivo Järv jäi realistiks ning sõnas, et Viljandi vastu on võiduarve avamist keeruline loota. «Loodan, et Viljandi on pisut rohkem mängitav kui näiteks Serviti, aga kui kaheksa poissi on kahe hooaja vahel võistkonnast ära läinud, siis midagi väga head loota pole,» ütles Järv ja lisas, et suure tõenäosusega jäävad paar olulist mängumeest kesknädalasest Viljandi-sõidust seekord eemale.