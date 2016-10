Olümpiavõitja asus rünnakule Venemaa häkkerite vastu

Viimastel nädalatel on palju tähelepanu pälvinud Venemaa häkkerite rühmitus Fancy Bears, kes on avalikkuse ette toonud paljude sportlaste terviseandmed ja seejuures on meediasse paisatud nende sportlaste nimed, kellel on lubatud terviseprobleemide tõttu kasutada keelatud aineid.